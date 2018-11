Ecologico, ambientale e finanziario: il valore dell'asino in un evento a Castelbuono

L'Amministrazione Comunale di Castelbuono organizza la manifestazione “Il valore dell'asino - Castelbuono Porte Aperte” che si svolgerà dal 16 al 18 novembre 2018. Un'originale iniziativa che vede protagonista l'asino e i suoi valori.

Nell'ambito della predetta manifestazione, al fine di promuovere i prodotti dell'agroalimentare del territorio madonita, l’occasione permette di riflettere e condividere le attività realizzate nel nostro territorio, volte a tracciare un percorso di sostenibilità concreta per mettere a segno scelte a difesa del pianeta. Saranno numerose le attività culturali e ricreative durante le tre giornate al fine di offrire momenti di conoscenza intellettuale importante che rappresentano un’occasione concreta per investire nella formazione del proprio paese, valorizzando le capacità e le opportunità dei giovani che distinguono le positive ricadute sul territorio.

Le attività che si concretizzano con l'aiuto degli asini, valorizzano le peculiarità dei territori e permettono di organizzare la raccolta differenziata, vista come produttrice di ricchezza, crescita economica e lavoro. Così come anche il coinvolgimento della comunità, chiamata a collaborare per attuare la sostenibilità ambientale, ha compreso che il futuro passa sempre di più sulla qualità, le buone pratiche e la crescita culturale. L'incontro tra la gestione dei rifiuti, il recupero della bio-diversità, gli interventi di riabilitazione e integrazione sociale di soggetti “svantaggiati” e la valorizzazione dei prodotti agricoli e artigianali, completano il progetto del “sistema paese” che ha permesso di confrontarsi con il mondo, se pur collocati in una regione, la Sicilia, destinata a subire tutti i disservizi e tutti i ritardi a cui assiste quotidianamente.

L’originale iniziativa, che si svolgerà dal 16 all'18 novembre 2018, nel centro storico di Castelbuono, dedica spazio al valore dell’asino, sia sotto il profilo ecologico, ambientale, finanziario, ma soprattutto in termini di promozione turistica e di immagine. Le tre giornate rappresentano un’occasione concreta per investire nel proprio paese, valorizzando le capacità e le opportunità che distinguono le positive ricadute sul territorio. Saranno presenti aziende che riguardano i settori interessati alla sfera dell’agroalimentare, dell’enogastronomia, dell’artigianato, del biologico, dello zootecnico e del turismo culturale ed artistico. Questo animale così buono e dolce ha, infatti, conquistato la benevolenza dei residenti, dei bambini e dei turisti, sempre più numerosi che visitano il paese.

Il programma dell’iniziativa vuole offrire momenti culturali importanti come il Convegno sull’utilizzo terapeutico dell’asino. Tra i molteplici elementi della manifestazione verranno programmate attività ludiche, ricreative e creative dedicate ai bambini e alle scolaresche che potranno avere un contatto visivo e fisico con gli asini esposti negli appositi box. L’apertura degli stand avverrà alle ore 10:00 del venerdì, sabato e domenica con assaggi dei prodotti tipici madoniti; a seguire laboratori ludici e didattici con l’asino a cura del Servizio Civile e la possibilità di visionare un’interessante mostra chiamata “Asin-Art” dove il protagonista è proprio l’asino che si terrà presso il Centro Sud. Nelle giornate del 17 e del 18 Castelbuono con le sue splendide piazze chiuse al traffico saranno sede della manifestazione, che prevede l’allestimento di degustazione di specialità locali locali preparati dai ristoratori castelbuonesi, come la pasta con salsiccia, “qualazzi” e frutta secca di stagione come le castagne.

E per concludere la degustazione, /n dolce tipico castelbuonese, realizzato con sfoglia e crema di latte, la testa di turco. Da fare da cornice sarà la sfilata dei tamburi che suoneranno per le vie del paese. Realizzare la manifestazione “Il valore dell’asino”, portando e apportando idee nuove, significa promuovere al contempo il territorio e i suoi prodotti che faranno da vetrina all’iniziativa. Valorizzare la filiera dei prodotti e dei servizi del paese attraverso azioni coordinate di promozione e commercializzazione evidenzia che gli elementi base di una strategia di sviluppo dell’economia reale vuole puntare a raggiungere nuovi sbocchi di mercato, nuovi flussi turistici al fine di attrarre e rafforzare il tessuto imprenditoriale locale.Per l'occasione in piazza Margherita potrete ascoltare le Adabell in concerto, finalisti di area Sanremo Tim 2018, loro tra i giovani artisti che si esibiranno al Teatro del Casinò di Sanremo.