Una lotta per la vita, l'evento di solidarietà sbarca ai Cantieri Culturali alla Zisa

Fortemente voluta dal patron Gabriele Montera è al via la macchina organizzativa che condurrà a sabato 15 dicembre 2018. Il CineTeatro De Seta ai Cantieri Culturali alla Zisa siti in via Paolo Gili 4 la location prescelta, comune di Palermo ed unalottaxlavita onlus i timonieri di questa carovana della solidarietà.

Doppio appuntamento per una giornata dal volto umano: ore 10.30 conference on disabled alla presenza dell'assessore alla famiglia della regione Sicilia la dott.ssa Maria Ippolito e dell’assessore alla cittadinanza solidale di Palermo Mattina Giuseppe. Presiede il vice presidente nazionale di unalottaxlavita onlus la dott.ssa Claudia Tripi, modera l’avv. Antonella Giotto, interverranno l’avv. Giulio Cusumano consigliere comunale di Palermo e presidente onorario di unalottaxlavita onlus, per Italia Dei Diritti l’ onorevole Antonello De Pierro, per la sezione territoriale u.c.i. Palermo l’ avv. Tommaso Di Gesaro, per l’ ordine professionale degli infermieri il presidente dott. Francesco Gargano, per l’ordine dei psicologi il presidente Fulvio Giardina, per l’aisf onlus la referente Sicilia Giusy Fabio, per l’associazione lunadolce Manuela Brancati onlus la presidente Marina Padalino Brancati . Altre associazioni saranno presenti.

Ore 20.00 unasperanzaxgiulia con intermezzo di orgogliosamente siculo, evento di beneficienza giunto alla settima edizione intervallato dalla consegna dei premi, curati dalla ShowGirl Anna Teresi, a chi si e’ distinto nel 2018 per atti solidali a favore dei piu’ deboli ed a sostegno dei piu’ bisognosi. Allo spettacolo presentato da Alex Borghini ed Antonella Giotti saranno presenti come ospiti vip da Made in Sud il comico Mino Abbacuccio, da Sicilia Cabaret il duo I Badaboom, da insieme, noto programma di Antenna Sicilia, I Falsi D’Autore, la piccola Irene Citarrella volto noto in Rai gia’ vincitrice dello Zecchino d’ Oro e Calogero D’ Armetta noto imitatore Siciliano con la sua performance in Somiglianza Zero. Sul palco del De Seta ci sara’ spazio anche per una top eight di artisti isolani quali Santa Costanza, Ugo Ammannato, Ester Lo Verso, Baldo Brandi, Gianni Tantillo, Meredith Prainito, Francesco Librera, Giuseppe Mannino, Ida Andriolo, Fabio Dani e Noemi Cutrera. Ampio lo spazio dedicato al ballo con la StileDance, AlSharq, l’ Accademia Internazionale del Musical, la Tersicore’s , la HolliwoodDance e laRobyDance.

Gli organizzatori si dicono fiduciosi sull’esito della giornata e confidano sul buon cuore dei Palermitani tutti certi di aver messo su’ un cartellone di tutto rispetto finalizzato a dar voce a chi fino ad oggi e’ rimasto nell’ imbo dell’ indifferenza. La parola d’ ordine sara’ quella di ascoltare il grido silenzioso di diversamente abili quali persone speciali che di certo non rappresentano un peso per la societa’ ma bensi’ una risorsa