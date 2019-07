Sikaru, l'arte della birra in Sicilia in un evento: le degustazioni al molo di Termini Imerese

Dopo il successo delle prime 3 edizioni, torna il “Sikaru – l’arte della birra in Sicilia”. L’evento tanto atteso è organizzato dall’Associazione Culturale Iauru e Duci e si svolgerà a Termini Imerese. Ottime birre artigianali siciliane saranno accostate a prodotti tipici e alle prelibatezze della ristorazione locale. Tantissime le novità di questa quarta edizione!

La manifestazione è stata inserita nell’ambito del progetto “ViviAmo il Mare”, e si svolgerà nei giorni 10 e 11 agosto nella splendida cornice del Molo di Termini Imerese (ex Vela Club/Yachting Club), in contemporanea con la regata “La route du Jasmin”, che vedrà la partecipazione al Sikaru di diverse imbarcazioni francesi. Il tutto sarà contornato da eventi di street art ed educazione al riciclaggio, e sarà possibile vivere esperienze multimediali mediante l’uso di visori che consentiranno di immergersi in meravigliosi ecosistemi marini.

L’evento, inoltre, verterà sul rispetto dell'ambiente e la tutela del mare, per questo motivo sarà “Plastic Free”: le gastronomie verranno fornite di piatti e posate completamente compostabili. Ad allietare le due serate saranno protagonisti i “Jassau” il 10 agosto e le travolgenti note dei Jumpin’up l’11 agosto, la band siciliana che dal 2005 ricrea il caloroso sound dello Swing e del Jive degli anni 40 e 50.

Per i più intraprendenti invece sarà possibile partecipare al “Curri ca birra”, la gara podistica goliardica in cui alla corsa si alterneranno bicchieri colmi di birra. Il Curri ca birra, diventato negli anni un must dell’evento, si svolgerà giorno 11 agosto a partire dalle ore 19, con “mulunata” finale per tutti i partecipanti! Degustazioni, spazi culturali, spettacoli buskers, intrattenimento e ottima musica per un evento che sarà in grado di stupire e lasciare il segno.

