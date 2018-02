Seminare il futuro, a Camporeale l'appuntamento con l'agricoltura sostenibile

Si svolgerà sabato 10 marzo a Camporeale, la settima edizione di “Semininare il futuro!”, la semina collettiva con semi provenienti da agricoltura biologica e biodinamica.

Anche quest’anno la cooperativa Valdibella di Camporeale, organizza la semina di un campo di grano con il metodo a spaglio. L’iniziativa, nata in Svizzera nel 2006 da un’idea di Ueli Hurter, agricoltore biodinamico, e di Peter Kunz, selezionatore di cereali biologici, oggi si svolge in numerosi paesi del mondo. Ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della provenienza del cibo, sottolineando l’importanza della sovranità alimentare e della lotta contro le coltivazioni Ogm.

I semi sono il primo anello della catena alimentare; la loro salvaguardia e il loro libero scambio tra gli agricoltori garantiscono il mantenimento della biodiversità, che è alla base del diritto a un’alimentazione sana. Seminare il futuro! rappresenta, infatti, un'occasione per riaffermare l’importanza degli alimenti non inquinati da additivi e residui chimici. Sarà seminata la Timilìa, detta anche Tumminìa, ovvero un grano antico siciliano che proviene da un processo di selezione naturale senza nessuna manipolazione genetica.

“Non è della nostra opinione che ha bisogno il mondo ma del nostro esempio - afferma Massimiliano Solano, presidente di Valdibella -, i discorsi o i proclami sono accentratori, creano subalternità. L’esempio invece deriva dal fare le cose, ed è quello che conta. Siamo quello che riusciamo a fare, non quello che pensiamo di essere. Ecco perché riteniamo che un gesto così antico e altamente simbolico come la semina meriti la condivisione e una festa collettiva, dove adulti e bambini potranno vivere in prima persona questa esperienza”.

La porzione di terreno seminata verrà contraddistinta da uno striscione sul quale i partecipanti lasceranno la propria firma: per un anno, fino alla trebbiatura, potranno tornare a seguire la crescita del cereale. L’iniziativa prevede anche un momento di approfondimento con il laboratorio di Luigi D’Alessio dal titolo “Pane-Panacea. Il rispetto di Madre Terra come Pane… e per companatico la giustizia globale”, che sarà accompagnato da meditazione con tamburo sciamanico a cura di Sara Grillo. L’invito è rivolto a tutti coloro che hanno a cuore una visione sana dell’agricoltura e del cibo di cui ci nutriamo.

Programma dell'evento

Ore 10.30: presentazione dell'iniziativa e spiegazione della semina

Ore 11.00: semina collettiva del campo di grano

Ore 12.30: pranzo semplice a base di prodotti biologici

Ore 13.30: concorso di pasticceria “Il dolce della terra”, a cura dell'associazione “AGE Maria Saladino”.

Ore 14,30 laboratorio a cura di Luigi D’Alessio dal titolo “Pane-Panacea. Il rispetto di Madre Terra come Pane… e per companatico la giustizia globale”.

La manifestazione è patrocinata dall’associazione Aigo (Associazione Italiana dei Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri) ed è svolta in collaborazione con l'associazione “Age Maria Saladino” e l'associazione “Camporealando”. Seminare il futuro! è anche un evento collegato alla X edizione della Borsa di studio Dott. G. Montalbano, dal titolo “Perché niente finisce quando vivi davvero”. Inoltre, l’evento è inserito nel programma del Terra Madre Day della Condotta Slow Food Palermo. La partecipazione all'evento è gratuita, previa iscrizione. Dalla Palermo-Sciacca, uscita Camporeale Macillarotto Corleone (la seconda che si incontra in direzione Sciacca). Tutto il percorso sarà segnalato dal cartello “Seminare il futuro”.