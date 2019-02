"Scacchi in volo", scacchiere giganti atterrano nella hall dell'Aeroporto di Palermo

Il 9 e 10 febbraio l’Aeroporto di Palermo Falcone-Borsellino ospiterá la manifestazione Scacchi in volo ideata dal Centro Scacchi Palermo con la collaborazione della Gesap e di Turismosicilia. Scacchiere giganti e da tavolo invaderanno la hall arrivi e saranno a disposizione di chiunque si trovi a passare da lì e voglia giocare un partita tra alfieri e regine. Un evento unico in cui l’aeroporto palermitano per due giorni, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, non sarà solo un luogo frenetico di passaggio, ma anche un posto dove fermarsi un attimo a sfidare un turista che viene dall'altra parte del mondo.

Saranno presenti anche degli istruttori che daranno consigli a coloro i quali si approcceranno per la prima volta a questo sport. Si tratta di un momento pensato anche per i bambini che, attraverso una scacchiera gigante, potranno divertirsi dopo un lungo volo. Spazio anche all’agonismo: Il 10 febbraio alle ore 15.00 si terrà un torneo rapid presso la nuova terrazza vista mare, situata a fianco della hall partenze al secondo piano. Si giocheranno 7 turni e, a conclusione, un rinfresco attenderà i partecipanti. Gli iscritti al torneo avranno diritto, inoltre, ad un pass per il parcheggio P1 dell’aeroporto offerto dall’organizzazione.

Si tratta di un iniziativa mai realizzata prima in Sicilia, con un solo precedente in Italia presso l’aeroporto di Roma. Un evento innovativo che mira più che mai a diffondere il gioco degli scacchi nell’isola. La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie a Turismosicilia, associazione impegnata nella promozione del turismo culturale che ormai coopera da anni con il Centro Scacchi. Si ringrazia per il sostegno alla manifestazione la ditta Di Fulgo BUS SRL Autonoleggi con sede a Palermo.