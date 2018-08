"Occhio all'alieno", come riconoscere le specie invasive: appuntamento al Bioparco

Domenica 9 settembre presso il Bioparco di Sicilia a Carini avrà luogo la manifestazione di carattere scientifico divulgativo "Occhio all'alieno".

L’evento è organizzato dal Bioparco di Sicilia in collaborazione con il progetto Life ASAP e ha l’obiettivo di informare i cittadini sulle problematiche legate all’introduzione e la diffusione delle specie animali e vegetali aliene invasive. Tutti i bambini potranno partecipare al gioco didattico “Occhio all’alieno” attraverso il quale impareranno a riconoscere le specie invasive e saranno in grado di rivolgersi agli enti competenti per la denuncia dell’alieno, dimostrando così di essere dei cittadini responsabili. Appuntamento dalle ore 11 alle 16.