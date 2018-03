Nuove Pratiche Fest, ai Cantieri alla Zisa un'edizione dedicata ai festival culturali

Dal 21 al 24 marzo tra gli spazi del Goethe-Institut e quelli di Cre.zi. Plus, il nuovo hub creativo ai Cantieri Culturali alla Zisa, si terrà la quarta edizione del Nuove Pratiche Fest, Tema di questa edizione sono i festival culturali: Il Paese dei Festival.

Nel corso degli ultimi vent’anni, i “festival” sono stati un elemento centrale nella vita culturale di molti Paesi europei, e in Italia si stima l’esistenza di oltre duemila manifestazioni. Per quattro giorni a Palermo arriveranno i Festival più interessanti del Sud Italia con le proprie esperienze e peculiarità. Tra le varie realtà, ci sarà un focus sui festival cinematografici, legati al dibattito sulla distribuzione dei film indipendenti e le dinamiche produttive ed economiche (quale sostenibilità per i festival cinematografici? Quali strategie mettere in campo?).

Ideato e progettato da Clac e Pescevolante, per l’edizione 2018, il festival è realizzato con il Goethe-Institut Palermo e con il contributo dell’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo / Sicilia Film Commission dell’Ass.to regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, nell’ambito del Programma Sensi Contemporanei - APQ "Lo sviluppo dell'industria audiovisiva nel Mezzogiorno".

La partecipazione del Goethe-Institut prevede mercoledì 21 e giovedì 22 un workshop riservato ai festival selezionati nel progetto “Paese dei festival”. Si tratta di un progetto dell’istituto di cultura tedesca finalizzato a mettere a confronto chi si occupa di festival culturali nel sud della penisola. Le realtà invitate dal Goethe-Institut e che saranno presenti al Nuove Pratiche sono: Cufù Festival (Castrofilippo – Agrigento); Eruzioni Festival (Ercolano - Napoli); Festival della Letteratura Mediterranea (Lucera - Foggia); La Digestion (Napoli); L'Isola delle Storie, Festival letterario di Gavoi (Gavoi - Nuoro); MainOFF, Congresso delle musiche e delle arti elettroniche indipendenti (Palermo); Sicilia Queer Filmfest (Palermo); Valdemone Festival (Pollina - Palermo).

Questa edizione ospiterà inoltre, per la prima volta a Palermo, il primo evento satellite dell’edizione 2018 di “ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione”, la piattaforma indipendente italiana dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali. ArtLab è promossa dalla Fondazione Fitzcarraldo e porterà all’interno del Nuove Pratiche un workshop e un dibattito.

Allegati