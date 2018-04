Gusto e tradizione per le strade della cittadina normanna, al via Monreale dolcissima

Due giorni all’insegna del gusto, dell’intrattenimento e della riscoperta delle tradizioni e dell’artigianato locale. “Monreale Dolcissima” è il titolo della manifestazione che si terrà il 7 e l’8 aprile con l’obiettivo di celebrare l’arte pasticcera e la bontà dei gelati dei maestri monrealesi: un patrimonio di inestimabile valore non solo sotto il profilo produttivo, ma anche culturale.

La manifestazione, organizzata e coordinata dall’Associazione Commercianti di Monreale, è il primo evento dedicato al settore dolciario che si tiene per le vie della cittadina; prevista anche un’area attrezzata per i più piccoli. L’inaugurazione è fissata per sabato 7 aprile, giornata che prevede anche seminari tematici e un laboratorio dolciario; il fulcro dell’evento sarà piazza Canale dove, dalle 16 alle 24, si terranno varie attività collaterali legate alla due giorni. Il giorno successivo, le iniziative avranno inizio alle 9:30 e si concluderanno alle 24, tra momenti musicali, percorsi del gusto, gruppi folkloristici lungo le vie del paese.“Abbiamo voluto dedicare le nostre energie - spiega Filippo Tusa, presidente dell’Acm - alla tradizione dolciaria monrealese, dedicandole una vetrina ad hoc: siamo certo che l’evento contribuirà ad accendere i riflettori sulla necessità e l’opportunità di valorizzare al meglio le tipicità artigianali locali per dare nuovo slancio all’economia”.