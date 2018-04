Il cielo acrobatico sopra Palermo: l’esibizione delle Frecce Tricolori

Dopo sette anni le Frecce tricolori torneranno ad esibirsi a Palermo. L'appuntamento - unica tappa del Sud d'Italia - è fissato per l'8 luglio.

Ancora non sono stati resi noti luogo e orario dell'esibizione. L'ultima volta in cui le Frecce tricolori hanno dato spettacolo a Palermo correva l'anno 2011. Il Foro Italico la cornice perfetta dove, in occasione della XIV edizione di Provincia in Festa, sono andate in scena le figure più ardite: cardioide, ventaglio, bomba, arizona e looping particolari in formazione.

Le Frecce Tricolori, il cui nome per esteso è Pattuglia Acrobatica Nazionale, costituente il 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, sono la pattuglia acrobatica nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare Italiana, nate nel 1961 in seguito alla decisione dell'Aeronautica Militare di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti. Con dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, sono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo, ed il loro programma di volo, comprendente una ventina di acrobazie e della durata di circa mezz'ora, le ha rese le più famose. Dal 1982 utilizzano come velivolo gli Aermacchi MB.339 A/PAN MLU, e la sede è l'aeroporto di Rivolto (UD).