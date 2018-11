Da Capo a Capo, lo storico mercato si trasforma in un palcoscenico per due giorni

Al via la seconda edizione della manifestazione “Da Capo a Capo”. Un percorso artistico-itinerante per le strade del quartiere Capo che intreccia teatro, musica, animazione per i bambini e la storia di Palermo con tutte le sue bellezze. La due giorni, sabato 17 e domenica 18 novembre 2018, è organizzata dal Teatro alla Guilla che ha sede in via Sant’Agata alla Guilla 18, proprio nel cuore del Capo, con il sostegno del Comune di Palermo all’interno di Palermo Capitale della Cultura.

“Da Capo a Capo”, con la direzione artistica di Valerio Strati, è un progetto che parte dal basso, dai residenti, dagli artigiani e dai commercianti del mercato storico che hanno voluto fortemente mostrare un volto diverso del Capo che per due giorni diventa luogo di creatività, di arte e di condivisione. Immaginando un’asse che da Porta Carini arriva fino alla Cattedrale, passando per vicolo Maestro Cristofaro, piazzetta della Mercede, piazza Beati Paoli e piazzetta Sant’Agata alla Guilla e terminando al Teatro alla Guilla (via Sant’Agata alla Guilla, 18), si vuole valorizzare una zona del centro storico (Patrimonio dell’Unesco) conosciuta principalmente per il mercato del Capo.

L’idea è quella di intrecciare gli happening performativi previsti lungo l’asse del mercato del Capo con le attività quotidiane di artigiani e commercianti e con quella dei residenti. Si può scegliere di seguire in autonomia i singoli eventi in programma o di partire con il gruppo delle passeggiate previste a partire da Porta Carini agli orari indicati (sabato 17 novembre alle 16,30, alle 17,30 e alle 18,30 e domenica 18 novembre alle 10,30, alle 11,30 e alle 12,30). Sabato 17 novembre, alle 22, in piazza Beati Paoli, è in programma il concerto della band Le Matrioske. Domenica 18 novembre, invece, l’ultimo appuntamento è alle 18, al Teatro alla Guilla (via Sant’Agata alla Guilla, 18) con lo spettacolo “Parole e sassi. La storia di Antigone” di Letizia Quintavalla con l’attrice Simona Malato. Tutti gli eventi della manifestazione sono gratuiti.

Le passeggiate all'aria aperta

Sabato 17 novembre e domenica 18 novembre sono previste 3 passeggiate attraverso le vie del Capo, da Porta Carini fino alla Cattedrale, con tre partenze diverse: (sabato 17 novembre alle 16,30, alle 17,30 e alle 18,30 e domenica 18 novembre alle 10,30, alle 11,30 e alle 12,30). Sarà il giornalista Mario Pintagro ad accompagnare i visitatori-spettatori per le strade del quartiere Capo. Lungo il tragitto, Pintagro, si soffermerà nei luoghi in cui sono previste le performance musicali, di danza e di narrazione del programma.

La narrazione e il teatro

Sabato 17 novembre alle 16,30 e domenica 18 novembre alle 10,30, l’attore Sandro Dieli, in via Porta Carini racconterà la piccola grande storia del venditore di latte d’asina don Gaetano Vitale che al mercato del Capo è ricordato con una scritta. L’attrice Maria Grazia Saccaro, invece, sabato 17 novembre alle 16,30 e domenica 18 novembre alle 10,30, in piazzetta della Mercede, racconterà la leggenda di Colapesce.

Happening di canto

Sabato 17 novembre alle 16,30 e domenica 18 alle 10,30, la cantante Miriam Palma, da un balcone di vicolo Maestro Cristofaro, intonerà i canti da lei più amati della tradizione siciliana, accompagnata alla chitarra da Nino Giannotta.

Gesta epiche cavalleresche

Sempre in vicolo Maestro Cristofaro, sabato 17 novembre alle 16,30 e domenica 18 novembre alle 10,30, la compagnia dell’Opera dei Pupi di Salvo Bumbello, racconterà la storia dei paladini di Francia proprio come si faceva negli spettacoli dell’Ottocento.

Concerto in piazza

Sabato 17 novembre alle 22 in piazza Beati Paoli ci sarà il concerto della band Le Matrioske. La band presente a Palermo dal 2011, ha creato un’interessante formula che unisce le musiche e le danze del Sud Italia a quelle del Bal Folk europeo. Le Matrioske giocano con passato e presente unendo movimenti tradizionali a suoni e arrangiamenti attuali. Nella band: Ciccio Piras (voce, chitarra, organetto, grancassa), Simona Ferrigno (percussioni, voce, danze), Virginia Maiorana (fisarmonica, voce), Roberta Miano (violino, banjolino, voce).

Performance di danza

Sabato 17 novembre alle 16,30 e domenica 18 novembre alle 10,30, happening di danza a cura di Federica Marullo, in via San Giovanni alla Guilla. Il tema è la terra, traccia sottile tra la vita e l'apparenza, da cui nasciamo e a cui ritorniamo. La danza diviene un lungo fluire fra il tema della nostalgia e dell’accoglienza.

Spettacolo teatrale

Domenica 18 novembre alle 18, al Teatro alla Guilla (via Sant’Agata alla Guilla 18), c’è lo spettacolo “Parole e sassi. La storia di Antigone” di Letizia Quintavalla con l’attrice Simona Malato. Un allestimento semplice e scarno, fatto di parole e sassi, per raccontare la storia di Antigone come in un rito.

Appuntamento per bambini

Sabato 17 novembre alle 16 e alle 18 e domenica 18 novembre alle 10,30 e alle 12,30, in piazzetta Sant’Agata alla Guilla, sono previsti laboratori didattico-creativi di pratiche circensi per bambini, a cura di Circ’Opificio.