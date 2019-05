"Ciuri di tuttu l'annu", la terza edizione della manifestazione fa capolino ad Aspra

Anche quest’anno, l’associazione di volontariato “Futuro Anteriore” rinnova l’appuntamento con “Ciuri di tuttu l’annu”, una manifestazione prevista ad Aspra il 2 Giugno di quest’anno.

La terza edizione dell’evento si terrà lungo il piano stenditore della frazione marinara di Bagheria e sarà incentrata, come consueto, sul tradizionale Holi Fest (Color Party). I festeggiamenti avranno inizio dalle ore 9.00 con la “Color Run”, una corsa a colori lungo il paese durante la quale i partecipanti, a ritmo di musica, dovranno impegnarsi a sporcare i concorrenti mediante l’utilizzo delle polveri colorate.

Seguiranno attività sportive e spettacoli di arte e danza durante il pomeriggio, musica live e countdown alternati per il lancio delle polveri. Al tramonto è previsto il tanto atteso lancio delle lanterne al cielo, sotto le note delle colonne sonore più toccanti che inneggiano a sentimenti come la pace e al rispetto reciproco.

Partner indiscussi dell’evento sono ancora i dj de “La tribù che balla” che ci terranno compagnia per tutto l’arco della giornata con la loro musica e la loro animazione. La manifestazione è pensata in modo che possa coinvolgere e accontentare gente di ogni fascia d’età: per i più piccoli sono infatti previsti laboratori ludico-ricreativi e danze; ma non mancheranno attività sportive, come spinning e ginnastica, e momenti di divertimento e pure emozioni per adulti e ragazzi.

Sono molteplici le associazioni e le attività che, dal 2017, ogni anno aderiscono al progetto cui obiettivo è quello di promuovere la borgata marinara, le sue tradizioni e le sue bellezze, riscontrando sempre maggiore consenso e successo.