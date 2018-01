"Carnem levare", quando la cucina vegana si ispira alla tradizione gastronomica siciliana

NutriSicilia inaugura il ciclo delle manifestazioni di “Palermo Capitale della Cultura 2018” con l’evento “Carnem Levare”. “Carnem Levare” é il termine latino di “levare la carne” periodo che identifica il Carnevale. Due giornate che vedono tecnici della salute, chef, produttori e consumatori a confronto sul tema “Carnem Levare”, cioè togliere la carne dalle ricette tipiche siciliane o inventare ricette veg ispirate alla tradizione gastronomica siciliana.

Cooking show, gare tra chef ed amatori della cucina sana, talk show, seminari, presentazione di libri e laboratori sperimentali per migliorare e capire come sostituire o ridurre la carne nella nostra vita quotidiana. Dopo il grande successo tra gli amanti della cucina sana e l’apprezzamento del vasto pubblico di Sicilia Cibo Benessere I ed. e Sicilia Cibo Benessere Kids I ed. , l’Associazione NutriSicilia presenta la seconda edizione della kermesse regionale di “Sicilia cibo benessere”, un percorso educativo per la rivalutazione della gastronomia siciliana in chiave salutista a cui possono partecipare sia i professionisti sia la gente comune. Il percorso, infatti, è rivolto a cuochi professionisti, giovani allievi degli istituti professionali pubblici e privati e cittadini di ogni età.

Tutti i partecipanti avranno il compito di riproporre le ricette della tradizione gastronomica siciliana in chiave più salutista, senza sacrificare il sapore dei piatti tipici del territorio, che dovranno arricchire di gusto sano e genuinità. Il tema delle seconda edizione di “Sicilia Cibo Benessere 2018” si ispira al periodo in cui si svolge la manifestazione Carnelevare, termine che dal latino “Carnem Levare”, cioè levare la carne. L’obiettivo quindi di ogni ricetta presentata è quella di proporre la cucina tipica siciliana in chiave vegetariana per valorizzare il patrimonio agroalimentare della Sicilia, cioè di tutti quei prodotti della sicilia rurale fatta di cucina povera e priva o con ridotta presenza di carne, che ha dominato e caratterizzato la Dieta Mediterranea.

L’evento, inoltre, permetterà l’incontro tra produttori, chef, amatori, tecnici della nutrizione e salute, e metterà in rilievo la responsabilità di diverse professionalità coinvolte nel settore della tutela della salute attraverso la nutrizione. Offrirà ai professionisti Chef la possibilità di partecipare ad un percorso di cucina sana e vegetariana, permettendo loro di confrontarsi, rinnovarsi e dimostrare la propria professionalità e creatività anche in questo nuovo mercato del “veg”.

Il tutto sarà guidato da una giuria di esperti professionisti della salute, del benessere e della cultura, che affiancando i partecipanti, fornirà le giuste indicazioni per garantire un equilibrato apporto nutrizionale del piatto “vegetariano” o “vegano” e le adeguate osservazioni su quali parametri esaltare in cucina per favorire il cambiamento di stile di vita nei consumatori, affinchè si possa ridurre il consumo di carni nella vita quotidiana. L’obiettivo è concepire le nostre cucine come un luogo dove ogni giorno si praticano i concetti alla base dello sviluppo sostenibile per l’Uomo e per il Pianeta.

Ma ci sarà anche spazio per la bellezza, non solo per le bontà….i partecipanti alla kermesse “Sicilia Cibo Benessere 2018 II ed.” delizieranno occhi e palati con degustazioni di piatti tipici della ristorazione siciliana e della dieta mediterranea riproposti in versione “vegetariana” e “vegana”. Per partecipare come chef, allievo o amatore bisogna presentare una ricetta vegetariana o vegana di propria invenzione, o comunque una ricetta della tradizione culinaria siciliana nella quale si é riusciti a ridurre la carne o sostituirla con un alimento alternativo. Le gare prevedono il confronto esclusivamente nell’ambito della stessa categoria: Chef vs Chef, Allievi ist. Professionali vs Allievi ist. Professionali, Amatori vs Amatori. Ci sará un vincitore per ciascuna categoria.