Il cantico delle creature, l'esaltazione del cielo: l'evento di beneficenza a Monreale

”Il Cantico delle Creature, l’esaltazione del cielo”, questo il titolo della manifestazione di beneficenza in favore dei bambini de La Casa del Sorriso di Monreale, promossa dall’Associazione francese Essevesse diretta da due artisti siciliani, Antonino Ceresia in collaborazione con Fabio Dolce e l’Associazione Culturale Festina lente, presieduta da Rosario Lo Cicero Madè che cura l’immagine ed organizza mostre ed eventi del Maestro Pippo Madè. L’evento nasce con lo scopo di avvicinare i bambini della sopra citata “Casa”, diretta da padre Francesco Biondolillo, alle Arti ed alla Cultura. La direzione artistica della manifestazione, che vedrà gli spettatori passeggiare in una promenade di eventi artistici che vanno dalla sfilata espositiva dei dipinti del Maestro Madè dedicati al Cantico di San Francesco d’Assisi, alle lodi cantate dal coro di Sancte Joseph diretto dal Maestro Mauro Visconti, è curata dall’artista di fama internazionale Fabio Dolce. L’evento avrà luogo nella sede de La Casa del Sorriso, di Via Baronio Manfredi 27 a Monreale, domenica 14 Ottobre alle ore 17:30. L’ingresso è libero ma è auspicabile, da parte di quanti vorranno intervenire, lasciare un obolo da destinare alla raccolta fondi che sarà versata alla Casa del Sorriso ed utilizzata per l’incremento della sensibilizzazione dei piccoli Ospiti, alle Arti, siano esse musicali che pittoriche. Un crowdfunding é stato creato per dare l’opportunità di partecipare all’ evento attivamente con delle donazioni online.