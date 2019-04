ArtedaMare a Termini Imerese, dal grigiore alla bellezza con il murale "Ocean integration"

La difesa dell'ambiente, accomunando giovani di etnie e culture diverse, può diventare un rapido e potente fattore d'integrazione. È il messaggio che l'artista Tommaso Chiappa intende lanciare attraverso un dipinto murale di grandi dimensioni, che realizzerà in collaborazione con alcuni studenti del liceo artistico "Ugdulena", nell'area portuale di Termini, uno dei luoghi simbolo del depauperamento ambientale, oggi in cerca di riscatto attraverso l'arte e la bellezza. L'occasione è stata offerta all'artista dalla manifestazione ArtedaMare, organizzata dall'Associazione Pittamuri con il patrocinio del comune di Termini Imerese, in programma il 4 e 5 maggio, dalle ore 10 alle 20, presso il molo di sotto flutto.

Tommaso Chiappa, con l'aiuto di alcuni allievi della classe V "R" del locale liceo artistico, darà vita al progetto "Ocean integration", un murale di decine di metri in cui ragazzi dalla pelle di diverso colore libereranno idealmente la spiaggia e il mare dalle plastiche, uno dei principali fattori di inquinamento dell'ambiente. L'artista, peraltro, ha già realizzato un murale di simili dimensioni lo scorso giugno sulla facciata dell'Istituto professionale di Stato "Salvo D'Acquisto" a Bagheria. La nuova iniziativa, che vedrà la presenza di diversi artisti e associazioni, ha lo scopo di mutare il grigiore in bellezza grazie alla Street art e nel contempo di educare i giovani alla legalità e alla cura dei beni comuni, attraverso iniziative e momenti di partecipazione.

Tommaso Chiappa (Palermo, 1983) si è formato artisticamente a Milano, compiendo i suoi studi nell'Accademia di Brera e legando il proprio nome alla Galleria di Luciano Inga- Pin con alcune mostre che lo hanno fatto conoscere a un più vasto pubblico. Numerose le personali e le collettive in Italia e all'estero. Di recente la sua ricerca si è concentrata sui temi della globalizzazione e della multiculturalità, con mostre e installazioni site-specific che hanno portato l'arte nei luoghi di lavoro: fabbriche, ospedali, ristoranti e studi professionali come le recenti mostre nello Studio notarile Scaravelli e presso Migliora Independent Advisor S.r.l., a Milano e a Saronno. Il progetto di Tommaso Chiappa è realizzato con il contributo dello Studio Legale Internazionale Damiani&Damiani di Palermo, di cui il pittore è art director.