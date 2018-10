"A pistata da racina", carretti carichi di uva e sfilate per la sagra a Petralia Soprana

Sabato 13 ottobre sarà la pigiatura dell’uva ad essere protagonista con la manifestazione “A pistata da racina” a Petralia Soprana. L’appuntamento prenderà il via alle ore 16,00 da Piazza del Popolo con i carretti carichi di uva accompagnati da musicisti e la sfilata di personaggi in costume che si dirigeranno verso la piazza Duomo dove avverrà la rievocazione dell’antica pigiatura dell’uva che sarà eseguita da bambini e adulti. Per l’occasione sarà possibile degustare il mosto e tanti piatti tipici realizzati in loco. Non mancheranno i canti e i balli che saranno eseguiti dal gruppo “Auser” di Polizzi Generosa. Lungo le vie i visitatori potranno leggere delle citazioni poetiche che impreziosiranno l’evento che è organizzato dalla ProLoco, dagli Stendardieri e Cittadinanza Attiva con la collaborazione di Nicola Iuppa e tanti altri cittadini.