La pratica sociale può cambiare le iniziative culturali? L'education club di Manifesta

Organizzato dall’Education Department di Manifesta 12, l’Education Club e i suoi partecipanti esplorano la zona grigia fra mediazione culturale e pratica sociale, un’area indistinta in cui i due ambiti si sovrappongono, coesistono e ognuno si avvale dei metodi dell’altro.

Punto di partenza delle sessioni è la possibilità di costruire relazioni, di creare e coinvolgere comunità all’interno dei progetti specifici di Manifesta 12 a Palermo, e di confrontare questa nuova esperienza con pratiche analoghe portate avanti in Sicilia, in altre città italiane e a Marsiglia, un altro hub del Mediterraneo, nonché la città ospitante di Manifesta 13. Professionisti internazionali si riuniranno in tre sessioni tematiche per discutere alcuni aspetti della progettazione partecipativa, dell’educazione informale nelle scuole e della convergenza tra mediazione culturale e pratica sociale. Prima sessione: venerdì 19 ottobre dalle 9.30 alle 13:00. Seconda sessione: venerdì 19 ottobre dalle 14:30 alle 19.30. Terza e ultima sessione: sabato 20 ottobre dalle 9.30 alle 15.00. Per partecipare occorre compilare l'apposito module online entro il 12 ottobre.