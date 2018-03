Manfredi Tumminello guitar al FaDdiesis

Il chitarrista siciliano per eccellenza ci sta. La birra e il cibo di qualità anche. Il locale dove rifugiarsi in queste sere di inizio primavera. Non manca nulla di ciò che piace martedì 27 marzo da FaDiesis, il primo locale della città totalmente incentrato sulla musica, sul buon bere e l’ottimo mangiare, in via Villa Heloise 16 (traversa di via Libertà, di fronte villa Pajino) a Palermo, ideato da Claudio Savarese. Una concezione dell’intrattenimento, dove, oltre alla musica, saranno esaltate il cinema, il teatro, il varietà e soprattutto tutto ciò che è originale.

Alle 19,30 l’apericena – creato dalle sapienti mani dello chef Dario Enna - incentrato su cibi a chilometro zero e made in Sicilia, con un particolare occhio verso i Nebrodi. A questo si sommano gli originali cocktail del bar-tender Giuseppe Carbone.

Alle 21,30 sul palco Manfredi Tumminello, ovvero un king maker della chitarra, un deus ex machina delle corde, un vero artista a tutto tondo. Tumminello suonerà brani tratte dai suoi dischi e alcuni standard s chitarra. Tumminello, quando suona, si affida al potere evocativo delle note della sua chitarra acustica, per raccontare la propria storia.

Per prenotare un tavolo o chiedere informazioni si può telefonare al 3925603884 o mandare una mail a infofadiesis@gmail.com. Per contattare la direzione artistica: 3335762232. La pagina facebook è: www.facebook.com/FaDiesis-194277558015027/ .