Mandorlo Fest: l'appuntamento goloso a Vicari tra cooking show, degustazione e canti

Venerdì 21 settembre alle ore 17 prende il via, al Castello di Vicari, il Mandorlo Fest ricco di eventi, cultura, assaggi e canti. La manifestazione, ideata dallo chef Enrico Conti, vedrà la partecipazione della scrittrice Sara Favarò che, alle ore 19,00 nella sala Auditorium del Castello, parlerà dei dolci che si preparavano in casa, delle prelibatezze vicaresi, delle ricette e dei riti che accompagnavano le varie feste religiose e popolari, dove la preparazione del dolce era momento di convivialità, allegria e collaborazione. Tutte informazioni contenute nel suo libro “Dolci Ritualità”, edizioni Tipheret. L’incontro vede la partecipazione del duo musicale Ferdinando Sclafani e Tanino Calato che si esibiranno in alcuni canti della tradizione popolare da loro arrangiati.

L’incontro con Sara Favarò sarà preceduto dalla dimostrazione delle tecniche thailandesi di intaglio degli alimenti a cura dello chef Benito Priolo. Nella sala attigua all’auditorium dimostrazione della preparazione della “cubbaita” a cura di Rita Fascella e di Francesco Fascella. Alle ore 20,00 lo chef Enrico Conti darà il via al Cooking Show con spiegazione del menu, a cui seguirà, dopo l’intervento di Vincenzo Lo Cacciato sulle proprietà della mandorla vicarese, la degustazione dei piatti preparati duranti la manifestazione con la partecipazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alia. La festa si chiuderà con i canti del duo Sclafani - Calato. “Mandorlo Fest Vicarese” è patrocinata dall’ Associazione Provinciale Cuochi & Pasticceri di Palermo e dalla Federazione Italiana Cuochi Delegazione Svizzera.