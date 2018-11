Make smthng, un mondo senza plastica usa e getta: l'evento ai Cantieri Culturali

Si può vivere senza plastica usa e getta? Certo che sì! Il 25 Novembre, in occasione della Make Something Week 2018, i volontari di Greenpeace gruppo locale di Palermo, in collaborazione con Arci Tavola Tonda vi aspettano per trascorrere una domenica alternativa aiutando il Pianeta. Ci ritroveremo nella splendida cornice dei Cantieri Culturali alla Zisa. Sarà un’occasione per stare insieme, divertirci, creare e riflettere sull’impatto che ha la plastica monouso sull’ambiente con laboratori condotti da associazioni e makers del territorio.

Il programma

Di mattina:

- che c'è di meglio di una bella passeggiata? Una passeggiata educativa insieme a Tu Sei La Città, alla scoperta delle fontanelle di acqua potabile in città.

Durante il pomeriggio:

- laboratorio di Orticultura con i ragazzi di Orto Capovolto.

- grazie a negozio leggero condividiamo le buone pratiche per ridurre gli imballaggi.

- laboratorio di cosmesi fai da te con Carmelo Mulè.

- proiezione di docufilm.

- aperitivo con buon cibo e tanta musica a cura di Arci Tavola Tonda.