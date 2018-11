"Magneti on stage", la musica degli artisti emergenti palermitani al Cowork della città

In occasione dell’apertura serale del Magneti Cowork che avverrà dal 2 dicembre, si terrà la Magneti Cultural Week, una settimana di eventi dedicati all’arte e alla musica con lo scopo di poter offrire uno spazio in cui poter mostrare se stessi e le proprie capacità. Il secondo evento della Magneti Cultural Week sarà “Magneti on stage” che si terrà lunedì 3 dicembre ore 19:30. La serata sarà dedicata alla musica degli artisti emergenti appartenenti scena palermitana in uno spazio rilassato in cui tutti saranno partecipi. Oltre ai partecipanti ufficiali infatti si prevede una partecipazione libera all’evento dei presenti che avranno anche loro la possibilità di diventare i protagonisti della serata mostrando senza alcun limite le loro capacità musicali.

Gli artisti ufficiali

Giorgio Drago

Il progetto nasce da un invito alla registrazione di inediti da amico ad amico. Vision division esplora l'alchimia intima che nasce dal l'interazione, dal bacio profondo che cresce con la distanza, La mancanza di identità ne forgia una nuova, che sfrutta la contaminazione per raggiungere la pu-rezza.

Acquacheta

Acquacheta è un progetto musicale nato a Palermo nel 2014 camminando sulle linee stilistiche dell’ alternative rock italiano anni ’90. Nel 2015 viene pubblicato “Desmosoma”, un Demo di 4 brani registrato e prodotto da Enrico Piraino. Dopo due anni, nel dicembre del 2017 la band pubblica un nuovo EP, registrato e prodotto dalla W-Rec Studio, omonimo. Omonimo per fare un passo indietro e farsi le idee più chiare. Con questo Ep infatti il progetto cambia formazione diventando quello che è oggi, un duo, formato da Pietro Di Pisa (voce, basso) e Marco Di Trapani (chitarra).

Roberto Marrone

Dopo l'esperienza di Geronimo & I Fiori del bene, che lo ha visto vincitore insieme alla band al Pa-lermo Band festival 2017 e tra i protagonisti del Capodanno delle culture 2018 a piazza Politeama e di altri eventi locali, Roberto Marrone, classe '98, vuole aprirsi ancora una volta alla scena musicale Palermitana con la propria chitarra, alla ricerca di un connubio tra sonorità indie, cantautorali e pop, per arrivare a uno stile fresco e introspettivo.

Gaetano Mirabella

Ha iniziato a suonare a 17 anni, per gioco e poco dopo anche a scrivere diventando col tempo una necessità, talvolta per sfogo cercando di raccontare una realtà sempre più invisibile.

Caldoinverno

Il sodalizio nasce ufficialmente nel marzo del 2018 dal comune accordo di due amici di vecchia da-ta, naufraghi da cinque annetti di piccolissime, piccole e medie esperienze musicali (condivise e non) con l'intento di mettere su carta e "su chitarra" quanto visto, ascoltato, respirato, appreso (e chi più ne ha più ne metta) in questi stessi anni, forse sotto un nuovo abito.

Antonio Marrone

Dopo 5 anni di attività insieme al gruppo palermitano “Ladri di Parole”, la voglia di riscoprirsi come musicista e cantautore dà vita a Vago, un progetto musicale indipendente che nasce dal desiderio di raccontare e condividere pensieri, stati d'animo, storie, esperienze e concretizzarle in canzoni. Il suo EP d’esordio uscirà il 14 dicembre, dal titolo “confine”.