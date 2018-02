M'illumino di meno, teatro Massimo al buio: una passeggiata per il risparmio energetico

In occasione della “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili - M’Illumino di meno” - promossa dalla trasmissione radiofonica di Radio2 "Caterpillar" e quest'anno dedicata, in particolare, alla "bellezza del camminare" - il Comune di Palermo aderisce all'iniziativa con una passeggiata che dal Teatro Massimo giungerà a Palazzo delle Aquile.

Il programma prevede il raduno dei partecipanti alle 17.45 a Piazza Verdi; alle 18, con il contestuale e simbolico spegnimento del Teatro Massimo, il corteo muoverà lungo il percorso pedonale di via Maqueda, fino ad arrivare a Piazza Pretoria. Qui saranno spente la fontana e le luci di Palazzo delle Aquile. L’adesione alla manifestazione del Comune di Palermo - che sarà presente alla passeggiata con una delegazione della Giunta - rientra nelle attività promosse dal progetto Urbact III “Interactive Cities", che promuove la governance dei social media come strategia per lo sviluppo di politiche urbane più sostenibili. I protagonisti potranno condividere la propria esperienza sui canali social utilizzando l’ashtag #interactivePalermo. Aderiscono alla manifestazione , F.I.A.B., Ciclabili Siciliane, Associazione Culturale Itinerari del Mediterraneo (Cammini francigeni), Italia Nostra, Mobilita Palermo, Social Bike e Lions.