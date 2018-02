"M'illumino di meno", la giornata di silenzio energetico nelle ipercoop di Palermo

Negli Ipercoop Forum e La Torre di Palermo, il 23 febbraio si aderisce al "M'illumino di meno", la giornata di "silenzio energetico". Dalle 16.30 alle 19.30 lo spegnimento simbolico delle luci e “Caterpillar” in diretta attraverso RadioCoop.

Sono i 13 anni di adesione al “M’illumino di meno”, l’iniziativa promossa da “Caterpillar” prevista per venerdì 23 febbraio. Perfettamente coerente ai temi del risparmio energetico su cui Coop è impegnata, il “silenzio energetico” sarà garantito negli oltre 1100 punti vendita Coop con lo spegnimento simbolico delle luci. Confermata inoltre, come negli anni passati, la possibilità di ascoltare in diretta la trasmissione di Caterpillar direttamente nei punti vendita attraverso RadioCoop.

Da tempo, d’altronde Coop ha abbandonato i sistemi di illuminazione tradizionali a favore delle luci a led: sicure perché hanno un’alta affidabilità di lunga durata e robustezza, a basso consumo perché con il loro alto rendimento ed efficienza riducono i consumi di energia elettrica. In totale, nel corso del 2017 Coop ha installato lampade a led in tutti i punti vendita realizzati e ristrutturati durante l’anno, arrivando così a coprire attualmente con questa tecnologia l’illuminazione interna di oltre 500 supermercati, iper e parcheggi. Così facendo il risparmio energetico stimato è di circa 41 milioni di kWh annui, consentendo di evitare l’immissione in atmosfera di oltre 18.000 t di CO2.

Gli impianti fotovoltaici allacciati e funzionanti sono adesso 195, con una potenza complessiva di 34.230 kWp, capaci da soli di produrre in un giorno d’inverno, come il 23 febbraio, il quantitativo di energia elettrica necessario per illuminare tutta la rete vendita Coop per un’ora e 47 minuti. A partire dal 2012, le cooperative insieme ad Inres (il consorzio nazionale di progettazione delle strutture di vendita Coop) hanno inoltre avviato il “Progetto Energia”, uno specifico programma che ha l’obiettivo di ridurre i consumi energetici dei punti vendita della rete Coop. L’obiettivo è di coinvolgere il più alto numero possibile di punti vendita, riducendo complessivamente il consumo di energia di almeno il 10%. Finora sono stati coinvolti oltre 350 punti vendita; il servizio, dal suo inizio, ha permesso un risparmio che ha superato i 150.000.000 kWhe.