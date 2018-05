"Lungomare summer music", musica e concerti nelle notti d'estate a Cefalù

Dal 4 al 28 giugno parte parte la seconda edizione del "Lungomare Summer Music", un'occasione per vivere Cefalù a ritmo di musica. Sedici concerti di artisti siciliani con repertorio dal blues allo swing passando per il boogie e lo ska senza dimenticare il rock ed il pop italiano ed internazionale si alterneranno sul lungomare Giardina dal lunedì al giovedì.

Un evento organizzato in sinergia tra le attività commerciali operanti sul Lungomare di Cefalù: Frì, Trafficanti di GustoRagno D'oroTivitti, Bottega, pizzeria Antares, ristorante-pizzeria Braceria, ristorante Al Gabbiano, Cefalu Gelantico, Cefalù Lunico, 1987 Tentazioni Giuseppe Serio, al fine di offrire intrattenimento musicale ai residenti ed ai turisti e promuovere e sostenere la musica dal vivo. Sedici appuntamenti, dal lunedì al giovedì, scandiranno il calendario del primo mese dell’estate 2018.

Il programma

Lunedì 4 - Joe Billy Band (Rockabilly)

Martedì 5 - Blue Kashmir (Pop,rock,rnb, soul)

Mercoledì 6 - 2Glam Rnb (Blues, soul)

Giovedì 7 - Cannino & Simoncelli (Blues)

Lunedì 11 - Black Friday (Jazz italiano & Soul)

Martedì 12 - TreePhase (Hits '80 '90)

Mercoledì 13 - Double Feel (Jazz)

Giovedì 14 - Manuel Bellone (Blues)

Lunedì 18 - Officina Swing (Swing)

Martedì 19 - Lei tra noi (Pop italiano)

Mercoledì 20 - Chiara Minaldi in two (Pop internazionale)

Giovedì 21 - That's Amore (Jazz, pop, swing)

Lunedì 25 - Sabù Alaimo (Pop/rock italiano)

Martedì 26 - Abusivi Band (Pop, folk)

Mercoledì 27 - Musique du role (Pop Internazionale)

Giovedì 28 - Sud Cafè (Bossanova, swing)