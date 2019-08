Lunette Saxophone quartet per Palermo classica, le biondissime sassofoniste olandesi allo Steri

Un giovane (e biondissimo) quartetto femminile olandese destruttura il concetto di concerto classico. Appuntamento con il Lunette Saxophone quartet per Palermo classica martedì 13 agosto alle 21 allo Steri.

Un giovane (e biondissimo) quartetto formato da sassofoniste olandesi che demistificano la musica classica con inserimenti contemporanei: il Lunette Saxophone quartet arriva da Zwolle e le quattro ragazze si sono incontrate durante i loro studi al Conservatorio. Caratteri diversi, giovani e dinamiche, si completano a vicenda e la loro musica va da Bach a Gershwin, Bernstein e Piazzolla. Puck van der Hoeven (sax soprano), Hanneke Veldhuizen (sax contralto), Inge Mulder (sax tenore) e Daphne Wesseling (sax baritono) si esibiranno domani (13 agosto) alle 21 nel cortile dello Steri per PalermoClassica. Il programma parte da “Il volo del calabrone” di Nikolai Rimsky-Korsakov che incontra “Per Elisa” di Beethoven in un mashup originale e vitale. Da “Candide”, operetta comica Broadway style che nel 1956 Leonard Bernstein trasse da Voltaire, si ascolterà l’ouverture per poi passare alle pagine musicali di Isaac Albéniz in terra spagnola. Normale approdare a Gershwin, passando per le prime orchestre del Novecento e alla “Jazz Suite n. 2” di Dmitrij Shostakovich tra valzer e polka, per chiudere con l’impetuoso tango di Piazzolla e la raffinata ricerca sonora del sassofonista spagnolo Pedro Iturralde. Biglietti: 14,50/11,50.

Nikolai Rimsky-Korsakov/ Ludwig van Beethoven | Flight of Elise

Leonard Bernstein | Overture to Candide

Isaac Albeniz | Suite Spagnola n. 1, Op. 47 | Trois pieces

Dmitrij Shostakovich | Preludio n. 4, Op. 87

George Gershwin | Rhapsody in Blue

Dmitrij Shostakovich | Suite per orchestra Jazz n. 2

Astor Piazzolla | Verano Porteño

Pedro Iturralde | Suite Hellenique