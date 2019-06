Al Teatro Golden lo spettacolo "Benvenuti al circo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Lunedì 10 giugno, alle ore 18,00 al Teatro Golden, di Palermo, si terrà Benvenuti al circo, uno spettacolo organizzato dall’Istituto delle Suore francescane e missionarie ‘Cuore Immacolato di Maria’. Ad essere protagonisti saranno proprio i bambini dell’infanzia e della primaria, che si sono messi in gioco, prendendo dimestichezza con il mondo e gli attrezzi circensi, offrendo uno spettacolo entusiasmante, divertente ed esaltante. Pagliacci, maghi, giocolieri e domatori trascineranno gli spettatori nel magico mondo del circo, e poi ci saranno le ballerine del CIM, che danzeranno, con le coreografie curate dall’ insegnante di danza, ed ancora musica, tanta musica, con gli ‘a soli’ di pianoforte, e di percussioni, i canti del coro di voci bianche ed il body percussion. Hanno collaborato per la realizzazione dello spettacolo insegnanti titolari e dei laboratori di danza e musica. Un appuntamento rivolto alle famiglie, ai giovani ed ai meno giovani, ed a tutti coloro che non vogliono perdersi uno spettacolo unico nel suo genere. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio segreteria, tel. 091422006.