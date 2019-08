Urban Fabula e Gegè Telesforo, appuntamento con il live in pista al Country

Sabato 24 Agosto 2019 dalle 20.30 in poi al Country Club, gli Urban Fabula & Gegè Telesforo, dopo lo strepitoso successo del concerto di due anni fa, saranno nuovamente i protagonisti di "Jam In The Night".

Gegè Telesforo, da sempre un artista poliedrico, e soprattutto un vocalist raffinato, innovatore della tecnica "scat", capace di tenere testa a mostri sacri del jazz come Jon Hendricks, Dizzy Gillespie, Ben Sidran, Phil Woods, Mike Mainieri, Clark Terry, DeeDee Bridgewater, Bob Berg. Gli Urban Fabula il progetto nato dall'incontro dei tre giovani musicisti siciliani Seby Burgio, Alberto Fidone e peppe Tringali, Trio inteso come sintesi e non come somma di tre individualità, dove ognuno apporta il proprio contributo ricercando quella sinergia che potenzia e valorizza il gruppo. Le formule: Cena al buffet e Concerto 25 euro a persona. Solo Concerto, accesso dopo le 21, 15 euro.