"Tacet Tacet Tacet", il live set di Francesco Zedde alla Taverna Bukowski

Sasime Records, Brusio Netlabel e Qmedia presentano il live set di Tacet Tacet Tacet, progetto solista di Francesco Zedde. Sabato 2 febbraio, dalle 22:30, presso la Taverna Bukowski in via Giovanni da Procida a Palermo.

Da anni impegnato nella sperimentazione più radicale, Zedde è un agitatore culturale noto nei circuiti underground italici, provocatore, dislocante, a modo suo dadaista. Per alieni, zombie, retro-futuristi seriali, orfani delle scorie industriali e kraute, un concerto di Zedde è l'ideale confort zone. Per tutto gli altri, il consiglio è di lasciarsi andare all'inusuale inconsapevolezza del rumore.

Francesco Zedde, nato a Jesi (An) nel 1993, è attivo dal 2007 come batterista e musicista elettronico, principalmente in ambito post punk, noise, ambient e sperimentale La sua attività concertistica si è svolta in Italia, Spagna, Francia, Germania, Polonia, Grecia, Slovenia, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Danimarca, Norvegia e Canada. Ha pubblicato 13 album e 2 split con diverse formazioni, tra cui Butcher Mind Collapse, A.N.O., Kree Mah Stre, Virgin Iris, Tentacle Rape. Tra il 2015 e 2017 partecipa e collabora all'organizzazione di MultiDOM! e MultiDOM!! 2 (roaming festival for hard-listening non music) e fonda la serie di festival di improvvisazione libera “Discomfort Dispatch”.

Attualmente si dedica a due progetti solisti: Tacet Tacet Tacet (live electronics, ambient, audiovisual) e Tonto (punk rock one man band suonato con batteria acustica processata digitalmente e voce). Attivo anche nei Diarrheal Blast (duo harsh noise con Paolo Gaibà Riva), Dream Lense (duo ambient sperimentale con Nicola Tirabasso), Ritual Of Naught (duo noise sperimentale con Sara Persico), 52-HeartsTonto (duo harsh noise con Jacopo Mittino), Alaskan Pipelines (quartetto postcore).