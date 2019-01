Beat elettronici, voci artificiali e tanto groove: il live di Macri the monkey ai Chiavettieri

Sabato 5 gennaio, presso “ai Chivettieri” Wine Bar di Palermo, a partire dalle ore 21:30 si esibirà Macri The Monkey. Beat elettronici, voci artificiali e tanto groove interamente suonati dal vivo; questi gli elementi principali che compongono le sonorità acid di “Macri The Monkey”. Il progetto nasce nel 2017. Nel 2018 il primo “EP” sperimentale dal titolo “Missing Link”, interamente registrato in live. L’esperienza berlinese arricchisce le sonorità di beat serrati e duri, lasciando largo orizzonte però alle numerose contaminazioni musicali dell’artista. A Berlino si esibisce come busker e in diversi club, concludendo il tour estivo ospite del “Moyn Moyn Festival” di Brema, rassegna internazionale di musica elettronica. A seguire il djset di Pex, music/love/fun! Ingresso libero