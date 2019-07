I papà della Macarena in un live estivo, l'appuntamento musicale al Domina Zagarella

In molti si ricorderanno sicuramente dei Los Locos, duo italiano specializzato in musica latino americana che ha lanciato successi come El tic tic tac e soprattutto l’indimenticabile Macarena. Suoneranno dal vivo mercoledì 24 luglio alle 22.30 nella splendida cornice del Domina Zagarella Sicily di Santa Flavia.

La struttura di Santa Flavia, a pochi chilometri da Palermo, è stata totalmente ristrutturata nel 2010 con un investimento di decine di milioni di euro da parte del gruppo Domina, che possiede tra gli altri il celebre Coral Bay a Sharm el Sheikh.