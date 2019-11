"L'ottimista in copioso silenzio", il live di Andrea Gioè all'Ateneo Musicale

Andrea Gioè ha scelto l’Ateneo Musicale di Palermo per presentare in anteprima assoluta il suo album “L’Ottimista (...in copioso silenzio)”.

Per l’occasione sarà possibile acquistare sia il cd che la versione deluxe in Usb Drive.

Ad aprire la serata sarà la sua allieva, la giovane cantautrice siculo-tunisina Selma. A seguire tutti gli amici di Gioè potranno esibirsi previa prenotazione anticipata. Ingresso libero. Possibilità di apericena a 10 euro.