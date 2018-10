Linux Day, l'evento per la divulgazione della conoscenza del software libero ai Cantieri

Si terrà sabato 27 ottobre a Palermo presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo - Sala De Seta - il linux day, un evento che ricorre annualmente per la divulgazione della conoscenza del software libero.

Quest'anno il tema è incentrato su World Wide Web (quindi tutto ciò che è interconnesso alla rete) ed è stato pensato sia per la divulgazione ai neofiti, sia per coinvolgere i professionisti o i semplici appassionati. Sapendo di non poter trattare tutti gli argomenti che il tema WWW può suggerire, abbiamo pensato di trattare qualche tema caldo come la recente riforma del copyright che ha impensierito Wikipedia. alcuni particolari utilizzi della blockchain oramai famosa soltanto per via delle criptovalute, il confronto con le community "open" o i benefici dell'uso degli open data. L'evento anche quest'anno è stato patrocinato dal Comune di Palermo, l'Università degli studi di Palermo e l'Ordine degli Ingegneri di Palermo.