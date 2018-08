A Ustica è di scena il “Libro fest”: quattro appuntamenti con autori d'eccezione

Quattro appuntamenti d’eccezione da domenica 19 a giovedì 23 agosto. Non poteva esserci inizio migliore per la prima edizione del “Libro fest”, la rassegna, ideata da Anna Russolillo, Franco Foresta Martin e Lucia Vincenti nell’ambito di “Ustica Villaggio Letterario”, in corso a Punta Spalmatore.

Molti gli argomenti in programma. Si spazia, infatti, dalla Sicilia del mito e dei suoi misteri, antichi e moderni, ai romanzi d’avventura, fino alla cronaca dei nostri giorni con il fenomeno della migrazione. Argomenti vari, con diversi ospiti fra giornalisti, scrittori e attori, che condurranno il pubblico in un viaggio speciale in cui protagonisti indiscussi saranno il libro e la lettura.

Si comincia domenica 19 agosto, alle 21,30 con la presentazione di “Sicilia. La fabbrica del mito” di Matteo Collura. Modera Francesco Foresta Martin. Intervengono la scrittrice Lucia Vincenti e Rossella Diaco, giornalista Rai e conduttrice di Isoradio. Martedì 21 agosto, alle 18,30, è la volta di “Azzurro ma non troppo” della giornalista Raffaella De Rosa. Modera Rossella Diaco. Intervengono l’attore Massimiliano Buzzanca e Lucia Vincenti.

Mercoledì 22 agosto, alle 18,30 si presenta “Che cinema la vita” di Massimiliano Buzzanca. Moderano Raffaella De Rosa e Rossella Diaco. Giovedì 23 agosto, sempre alle 18,30, sarà presentato il libro dei giornalisti Francesco Viviano e Alessandra Ziniti “Non lasciamoli soli – Storie e testimonianze dall’inferno della Libia”. Moderano Lucia Vincenti, Raffaella De Rosa e Rossella Diaco. Lettura di un brano a cura di Massimiliano Buzzanca.

Saranno presenti gli autori. L’ingresso è libero previa registrazione all’arrivo. “Ustica Villaggio Letterario”, organizzato dalle associazioni Lunaria A2 Onlus e Villaggio letterario, ha la collaborazione della Soprintendenza del Mare, il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana, dell’Accademia internazionale di scienze e tecniche subacquee, del Polo Museale Regionale di Arte Moderna e Contemporanea della Regione Siciliana, del Centro Studi e Documentazione di Ustica, del Laboratorio-Museo di Scienza della terra di Ustica e della Federalberghi di Palermo.

Il festival, ideato e coordinato da Anna Russolillo, architetto event manager U.V.L. / HUPS, è coideato da Lucia Vincenti, Alessandra De Caro, Anna Paparone, Marina Cappabianca, Franco Foresta Martin, Sergio Verspertino, Franco Andaloro, Giacomo Rizzo, Pippo Cappellano.