"Lezioni di teatro", Vincenzo Pirrotta incontra il pubblico al Teatro Massimo

Lezioni di Teatro, il progetto curato dalla Fondazione Teatro Massimo, dal Teatro Biondo e dall’Università degli Studi di Palermo, prosegue giovedì 27 settembre, alle 18.30 nella Sala ONU del Teatro Massimo, con la partecipazione del regista e attore Vincenzo Pirrotta, che dal 24 ottobre nella Sala Strehler del Teatro Biondo porterà in scena Faust ovvero Arricogghiti u filu. L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Ingresso da via Volturno. Il progetto Lezioni di Teatro mira a costruire un contatto vivo fra i protagonisti dei due maggiori palcoscenici palermitani e il territorio, coinvolgendo i protagonisti degli spettacoli in scena al Massimo e al Biondo. Un’opportunità per approfondire le poetiche, le estetiche e i linguaggi artistici del contemporaneo.