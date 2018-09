Lezioni di enologia, degustazioni e "wine factor": a Sanlorenzo arriva la festa della vendemmia

La vendemmia fa tappa al Mercato con sette tra le migliori cantine siciliane, per due giorni di degustazioni speciali, laboratori e lezioni di enologia. E in anteprima la presentazione di Wine Factor, il primo gioco-contest di Sanlorenzo dedicato al mondo del vino.

Più che un’attività da campo, un vero e proprio rituale antico pieno di fascino e di storia: è la vendemmia, che proprio in questi giorni sta tenendo impegnati produttori, contadini ed esperti direttamente tra i filari dei vitigni più generosi della Sicilia. Sanlorenzo celebra allora la Festa della Vendemmia, una due giorni a tu per tu con enologi, produttori e rappresentanti di una selezione di cantine siciliane. A partire dalle 18 di sabato 29 settembre e per l’intera giornata del 30 settembre sarà possibile degustare i vini di sette tra le migliori cantine siciliane con uno speciale carnet di assaggi, che consente di passare di postazione in postazione e assaggiare tanti vini diversi, commentandoli con produttori ed enologi. Un’occasione speciale che permetterà a tutti i clienti del Mercato di gustare alcune etichette già apprezzate e premiate, ma anche di confrontarsi direttamente con chi “crea” quei vini alla scoperta di un processo dall’alto valore storico e antropologico come la vendemmia.

Protagoniste le cantine Fina, Fazio, CVA Canicattì, Tenute Orestiadi, Colomba Bianca, Azienda agricola Noto, Terre di Gratia, ciascuna con una postazione dedicata in cui i protagonisti di ciascuna cantina potranno illustrare tutte le peculiarità dei vini in degustazione e le caratteristiche della vendemmia. Si andrà così alla scoperta delle tradizioni dell'azienda, il territorio, le vigne, ma anche i segreti degli enologi e le scelte legate alla lavorazione, dalla vigna alla bottiglia. Con uno speciale ticket di 9 euro sarà possibile degustare sette vini delle cantine ospiti, tra bianchi, rossi e rosati, e accompagnare le degustazioni stuzzicando le golosità delle botteghe. In abbinamento al vino, infatti, compreso nel ticket, si potrà anche gustare a scelta un coppo di fritti della Friggitoria, con verdurine in pastella, panelle e crocchè, oppure un coppo della Salumeria con un mix di salumi di Camporeale e formaggi freschi del territorio.

Ma la due giorni è anche occasione di “studio” con le lezioni di enologia: sia sabato che domenica pomeriggio si potrà partecipare gratuitamente agli incontri dedicati al mondo del vino, tra aneddoti e curiosità (partecipazione gratuita ma solo per un massimo di 20 partecipanti a lezione). Si comincia sabato 29 settembre alle 18.30 con Enrico Salsedo, sommelier e direttore commerciale della cantina Fina, mentre domenica 30 settembre, sempre alle 18.30 sarà la volta della cantina Fazio con il responsabile commerciale Giulio Iannini. Protagonisti anche i bambini, grazie al laboratorio di PalermoBimbi che consentirà ai piccoli partecipanti di provare l’emozione della pigiatura dell’uva sulle tinozze di legno, così come si faceva tanti anni fa. Un’esperienza straordinaria che porterà i bimbi a contatto diretto con l’uva e insegnerà loro a distinguere i vari tipi di frutto e i diversi trattamenti. Per partecipare al laboratorio è necessario prenotare entro venerdì 28 settembre al numero 3284950728 o via mail su info@palermobimbi.it (dai 3 anni in su, costo 8 euro).

Durante la Festa della Vendemmia sarà anche possibile candidarsi a Wine Factor, il nuovo gioco-talent del Mercato, dedicato proprio al mondo del vino. A partire da novembre, infatti, 12 fortunati concorrenti, che saranno selezionati dal Mercato, avranno il privilegio di partecipare a un’iniziativa unica che coinvolge alcune tra le più blasonate cantine del territorio siciliano e mette in palio premi imperdibili per tutti gli amanti e appassionati di vino, tra bottiglie pregiate e esperienze enoturistiche. Un’occasione speciale e divertente per imparare a conoscere e distinguere vitigni e vini, scoprire come degustarli, imparare a comprenderne le tecniche di invecchiamento e affinamento, ma anche mettere alla prova le proprie conoscenze, in un confronto aperto e diretto con esperti e produttori. Le selezioni partiranno proprio il 29 e 30 settembre al Mercato, in una postazione dedicata, tra le 18 e le 20 di sabato e domenica.