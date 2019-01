Modigliani Experience, a Palazzo Bonocore le letture di Pantaleone con la musica di La Marca

Nuovo appuntamento culturale domenica 20 gennaio, alle ore 11, a cura dell’associazione culturale “Officina Ballarò”, in collaborazione con l’associazione “Polifonie d’arte”, nell’ambito della mostra “Modigliani Les Femmes Multimedia Experience” in corso a Palazzo Bonocore, a Palermo, con le Letture dalla “Follia nell’arte” di Gino Pantaleone, volume contenuto nel cofanetto da “Ars sana in mente insana”. Voce narrante Gino Pantaleone e l’accompagnamento musicale al testo della violoncellista Elisabetta La Marca che eseguirà suite n.2 in re minore BWV 1008 J.S.Bach, suite n. 3 in do maggiore BWV 1009 J.S.Bach, sonata in la maggiore G4 di L. Boccherini.

La Follia nell’arte. Storia e indagini sull’arte e la follia (238 pagine) di Gino Pantaleone (poeta e scrittore palermitano), con prefazione di Aldo Gerbino (poeta e scrittore, ordinario di Istologia e Embriologia alla facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo), con un contributo di Alessia Misiti (pianista, musicoterapista, laureata in Direzione di Coro e Didattica della Musica) Casa Editrice Medinova di Favara (AG) di Antonio Liotta. E’ un volume che racconta la storia della follia dalla grecità ai giorni nostri, le varie scuole che si sono avvicendate, il trattamento riservato ai malati di mente nel tempo sino alla legge Basaglia n.180 con la chiusura dei manicomi e la scoperta delle arti terapie come mezzo di riabilitazione.

Dalle Baccanti a Platone, da Ippocrate ad Aristotele, da Seneca a Galeno, da Erasmo da Rotterdam a Foucault, dalla follia Romantica all’era positivistica e all’avvento della psichiatria, un excursus molto ampio e particolareggiato per cercare di capire il rapporto esistente tra follia e condizione artistica. Il contributo di Alessia Misiti dal titolo Musica e ritualità, riguarda gli effetti catartici della musica e della danza nell’essere umano, sia nelle esperienze singole che collettive. Le musiche e le danze bacchiche, liberatorie, ubriacanti, ipnotiche, sino ai deliri degli artisti di musica rock che contagiano lo spettatore, portandolo al non controllo più del sé. Aspetto di interesse attuale. All’appuntamento culturale e musicale si assiste acquistando il biglietto d’ingresso alla mostra.