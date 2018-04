Uomini, tregua per favore: l'ultimo numero di "Mezzocielo" al Caffè del Massimo

Pomeriggio dedicato alla lettura attraverso l’ultimo numero del trimestrale di politica, cultura e ambiente pensato e realizzato da donne, “Mezzocielo”, dal titolo “Uomini. Tregua, per favore”. Un tema sviscerato soprattutto in un dossier, chiedendo a quattro uomini - un magistrato, un giornalista, un regista e uno scrittore - cosa sta cambiando e cosa deve ancora cambiare.

Tanti gli articoli, che cercano, per esempio, di sondare che significato hanno le denunce delle donne vittime di molestie sessuali e se le stesse donne hanno cominciato a raccontare ciò che le ha ferite, umiliate, offese impaurite. Ma anche quelli che elencano il perché Palermo oggi è sinonimo di cultura. Non manca il racconto di donne sole contro la mafia, come anche i tanti approfondimenti dal mondo e il clima festoso delle Olimpiadi invernali nella Corea del Sud che ha visto brillare le atlete italiane. Un numero, come sempre ricco di contenuti del quale parleranno, alle 17.30 di venerdì 6 aprile, al caffè del Teatro Massimo, la segretaria nazionale dell’Ande, commendatore della Repubblica, Adele Campagna Sorrentino, e il regista Roberto Andò. Coordina Francesca Traina, componente della redazione della rivista. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.