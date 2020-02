"Milù e il fenicottero David, un pomeriggio di letture ad alta voce e illustrazioni dal vivo

Una bambina di nome Milù e il suo amatissimo amico fenicottero David sono i protagonisti di questa divertente storia che, come in un sogno, attraverso il sorriso e la speranza, trasporta nel mondo della fantasia un tema delicato come quello della malattia. Il racconto si snoda tra coloratissime illustrazioni e un linguaggio semplice e coinvolgente che prende per mano il piccolo lettore e lo conduce in un mondo fiabesco popolato di eroi, personi­ficazioni e colpi di scena, dove tutto si veste della leggerezza dell’immaginazione e del colore. È una storia d’amicizia con finale a sorpresa. Verrà fatta una lettura di estratti del libro, nel frattempo l'illustratore realizzerà di presenza i disegni. Al termine della lettura si aprirà un confronto-dibattito anche con i genitori e gli adulti presenti.