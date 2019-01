"Lino, una storia di coraggio": lettura e laboratorio per bambini alla Libreria Broadway

Venerdì 1 febbraio alle ore 17,30 alla Libreria Broadway, in via Rosolino Pilo 18, si svolgerà l'evento "Lino. Una storia di coraggio", lettura e laboratorio per bambini.

Lino è un piccolo leone, con la criniera piena di sogni e pensieri. Circondato dai suoi amici animali, farà un viaggio breve ma fondamentale per scoprire cosa sia il coraggio. Perchè lui ancora non lo sa, ma da grande diventerà un leone coraggioso! "Lino. Una storia di coraggio", il nuovo libro illustrato Ideestortepaper, scritto da Laura Lombardo e illustrato da Rosa Lombardo, arriva alla Libreria Broadway di Palermo, con una lettura e un laboratorio per bambini dai 3 anni in su.