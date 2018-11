"La boutique del mistero" di Dino Buzzati e un mercoledì di lettura alla Fabbrica 102

Alla Fabbrica 102 si legge un grande autore italiano, Dino Buzzati, giornalista e scrittore, autore de Il deserto dei tartari. Mercoledì 21 novembre, a partire dalle 21.30, in via Monteleone Umberto Cantone introdurrà i brani tratti da La boutique del mistero, letti dallo stesso Cantone, da Valeria Sara Lo Bue e da Preziosa Salatino.

La boutique del mistero è un'antologia di racconti di Dino Buzzati, pubblicata per la prima volta nel 1968 da Mondadori con il titolo "La boutique del mistero: 31 storie di magia quotidiana". La raccolta nasce come selezione dei trentuno racconti più rappresentativi dell'opera di Buzzati, i quali rappresentano al meglio tutte le tematiche più care all'autore come la solitudine, la paura, l'angoscia e vari paradossi dell'età contemporanea narrati con uno stile magico e surreale.

Dino Buzzati (San Pellegrino di Belluno, 16 ottobre 1906 – Milano, 28 gennaio 1972), è stato uno scrittore, giornalista, pittore, drammaturgo, librettista, scenografo, costumista e poeta italiano. Fin da quando era uno studente collaborò al Corriere della Sera come cronista, redattore e inviato speciale. Egli è, insieme a Italo Calvino e Tommaso Landolfi, uno dei più grandi scrittori fantastici del Novecento italiano, con all'attivo un grande numero di romanzi e racconti surreali e realistico-magici (tanto da esser stato a più riprese definito il "Kafka italiano"). Il suo capolavoro "Il deserto dei Tartari" , è considerato dalla critica il vertice della narrativa esistenzialista italiana, insieme alle opere di Alberto Moravia, che tuttavia estrinsecano il genere in tutt'altra direzione.