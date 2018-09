Visite serali con degustazioni, eventi per bambini e tappe anche al Nord: torna Le Vie dei Tesori

Le Vie dei Tesori diventa "grande" e quest'anno porta con sè importanti novità: si allarga a tutta la Sicilia e valica lo Stretto, approdando in quattro città del Nord Italia, a Palermo invece si arricchisce di visite serali con degustazioni e di un festval dedicato ai bambini.

La manifestazione si terrà dal 14 settembre al 4 novembre e complessivamente vedrà l’apertura con visita guidata di oltre 350 luoghi, con 130 tour guidati. Novità del 2018 le visite serali con degustazione, il festival kids, un Itinerario contemporaneo con mostre e installazioni, la Notte Unesco in collaborazione con la Fondazione Unesco Sicilia, un progetto dedicato alla valorizzazione di vecchi e nuovi artigiani e alcuni eventi speciali.

Il progetto è partito dodici anni fa da Palermo, dove è ormai la più grande manifestazione dedicata alla promozione del patrimonio culturale della città, sotto l’egida negli anni delle più alte istituzioni dello Stato (presidenza della Repubblica, Camera, Senato, ministero dei Beni Culturali).

Giovedì alle 10 a Palazzo Asmundo il Festival sarà presentato dagli organizzatori alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo; del direttore dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Maria Luisa Altomonte; el responsabile dei Beni ecclesiastici della diocesi di Palermo, padre Giuseppe Bucaro; del direttore del Sistema museale dell’Università Paolo Inglese; del direttore della Fondazione Unesco Sicilia Aurelio Angelini, dei tanti rappresentanti delle oltre cinquanta istituzioni e associazioni coinvolte in città. Sarà presentata in anteprima la campagna e il video ufficiale della manifestazione, firmati dal visual artist Giuseppe La Spada.