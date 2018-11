Labotatorio sensoriale in un bene confiscato alla mafia, l'evento alla Camera dello Scirocco

Un weekend per cercare il proprio io umano e creativo, in città, allo stesso tempo immersi nella natura, in un’area un tempo nella mani della mafia e oggi spazio naturale al servizio di Palermo.

Sabato 10 e domenica 11 novembre l’Associazione culturale Ensemble company del coreografo Marcello Carini organizza un laboratorio sensoriale dal titolo “Spegni la tecnologia, accendi te stesso e il tuo vero io, porta dentro te la gioia di voler e saper attendere”. Appuntamento alla Camera dello Scirocco di fondo Micciulla, all’interno della base scout Volpe Astuta. Il workshop nasce come conseguenza di una esperienza parallela vissuta dallo stesso Marcello Carini in Irlanda la scorsa estate, in una domus con bosco sul lago in compagnia di altri artisti.

Lo stesso rapporto con la natura si potrà vivere a Palermo per un weekend per chiunque vorrà. Si comincerà sabato alle 15, si dormirà dentro lo spazio e si concluderà il giorno successivo alle 19. In poche parole - dopo avere rigorosamente spento cellulari e social network - si potrà vivere un contatto col proprio io e la natura. Ognuno potrà così ascoltare il proprio io interiore, lavorare sulle sensazioni personali e portare tutto nella vita di tutti i giorni. L’appuntamento sarà totalmente coordinato da Marcello Carini. Saranno presenti inoltre: il consigliere comunale Giulio Cusumano, la psicologa Alice Mattone, il danzatore Gianluca Mascia e il coreografo Giuseppe Bonanno, per donare ai presenti spunti di riflessione basati sulla loro personale esperienza. Il costo è 5 euro, come rimborso per il pernottamento alla base scout e la tutela del bene.