Gli incontri per "Cultura in Cantiere": nasce U' game, il laboratorio per riflettere giocando

Dall’8 all’11 marzo in occasione del “Progetto Palermo laboratorio del dialogo tra le culture”, attività del calendario di Palermo 2018 Capitale Italiana della Cultura, U’Game - Cultura in Cantiere guiderà i partecipanti alla scoperta del nuovo epicentro culturale dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Il progetto Partecip@ttivi continua con un gioco che coinvolge tutti i cittadini in una serie di avvincenti prove, definite durante gli incontri di game design partecipativo, che approfondiscono i temi e le riflessioni scaturite duranti gli appuntamenti dell’iniziativa. Con U’Game - Cultura in Cantiere - i Cantieri Culturali alla Zisa saranno il teatro d’azione. Il 17 ed il 18 marzo invece, il tema del gioco sarà la mobilità in rapporto al patrimonio Arabo Normanno e agli spazi della legalità. In fine il 25 marzo l’esperienza di gioco si chiuderà parlando di intercultura, il più importante asset delle 4 P di Palermo capitale italiana della cultura.

I giocatori saranno chiamati a risolvere enigmi insieme alle organizzazioni che abitano i Cantieri, spaziando dalla musica, all’illustrazione fino ad arrivare alle culture straniere. I temi che ispirano il gioco sono stati scelti durante il percorso di Partecip@ttivi ed alcuni dei giochi hanno preso spunto dagli incontri di game design partecipativo avvenuti durante il progetto. In particolare i temi scelti per il gioco dei Cantieri sono i beni comuni e la cultura viva, insieme al patrimonio arabo normanno.

Il gioco coinvolgerà tutte le organizzazioni che abitano da più o meno tempo i Cantieri: Institut français Palermo, Goethe Institut, Comunità Ellenica Siciliana Trinacria, Centro Sperimentale di Cinematografia, Centro Internazionale di Fotografia, Spazio Franco, Skenè, Accademia di Belle Arti di Palermo, Istituto Gramsci Siciliano, Teatro Ditirammu, Verein Düsseldorf Palermo, Reset Comune di Palermo, Arci Tavola Tonda, Il teatrino, Cre.Zi. Plus.

Le organizzazioni coinvolte offriranno premi alle squadre che si distingueranno nelle prove che vi si svolgeranno, mentre le prime tre squadre classificate nella classifica generale si divideranno un ricco montepremi spendibile presso Cre.Zi. Plus, il nuovo community hub di Palermo. Posti limitati e iscrizione gratuita, ammesse in gioco squadre da 4 a 8 componenti. Per l'iscrizione procedere sul sito U' Game.