Mobilità agrodolce con U' Game, dai luoghi simbolo della legalità a quelli Arabo Normanni

Il 17 e il 18 marzo continuano i giochi urbani di Partecip@ttivi con U’Game - Mobilità Agrodolce. Questa volta si giocherà con la mobilità in rapporto al patrimonio Arabo Normanno e agli spazi simbolo della legalità a Palermo.

Il campo di gioco sarà la città e i giocatori, che parteciperanno singolarmente, saranno chiamati a spostarsi tra diversi luoghi con lo scopo di raggiungere dei punti sensibili e raccogliere informazioni utili allo svolgimento della competizione. Vincerà chi riuscirà ad accedere a più luoghi durante il tempo a disposizione e chi riuscirà a risolvere i piccoli enigmi proposti in ciascuno di essi. Una mappa on line guiderà i giocatori nella loro esplorazione. È necessario l’uso del cellulare ed una connessione ad internet per completare le missioni previste.

I punti sensibili saranno luoghi pubblici della città, esercizi commerciali ed associazioni. Raccolti questi indizi i partecipanti accederanno al secondo livello di gioco, ovvero scoprire a quali spazi si riferiscano le parole che hanno trovato nel loro peregrinare. Il gioco ha anche lo scopo di misurare l’accessibilità, monitorando le scelte strategiche e psicologiche che influenzano lo spostarsi in città. I dati raccolti saranno a disposizione dell’amministrazione comunale, dei progetti e delle organizzazioni che coordineranno le azioni ludiche.

Il gioco inizierà sabato 17 marzo nel pomeriggio e si chiuderà domenica 18 marzo ad ora di pranzo. Nell’attesa dei risultati i giocatori saranno invitati a rifocillarsi con un buffet messo a disposizione per loro. Il gioco si aprirà e si chiuderà presso lo spazio Cre.Zi. Plus ai Cantieri Culturali alla Zisa. Si potrà giocare utilizzando qualunque mezzo per spostarsi, anche integrando diverse modalità di trasporto. Per chi usa i mezzi pubblici sono previste facilitazioni messe a disposizione dai gestori di mezzi di mobilità collettiva di Palermo. In particolare, per i partecipanti al gioco avranno validità giornaliera i biglietti di corsa singola sia sugli autobus che sulla linea metropolitana di Trenitalia. Si dovrà comunque sempre indossare la divisa di gioco. Posti limitati, iscrizione gratuita.