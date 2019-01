The time machine: ruote, rotaie e rotelle in un laboratorio per bambini alla libreria Macaione

Si dice che l'invenzione della ruota abbia rivoluzionato il mondo. Però lo stesso si dice del fuoco, della pastorizia, dell'allevamento...perbacco lo si dice di un sacco di cose che sono ben più evidenti delle ruote! Ma siamo proprio sicuri che le ruote sono solo quelle delle automobili?

Sabato 16 febbraio, a partire dalle ore 10, all'interno dello Spazio Cultura Libreria Macaione, i GiocaCultura propongono “The Time Machine. Ruote, rotaie e rotelle”: un viaggio stori-meccanico alla scoperta delle ruote e delle rotelle che hanno rivoluzionato il mondo con un laboratorio didattico pernsato per bimbi che amazo aguzzare l'ingegno! Il laboratorio è consigliato ai bambini dai 7 anni in su.

The time machine è un progetto di didattica non formale ideato dal giovane team dei GiocaCultura per la libreria Spazio Cultura-Macaione.

Il progetto consiste in un appuntamento mensile dal mese di novembre al mese di aprile durante il quale verranno affrontati temi in grado di stimolare la curiosità di grandi e bambini. I temi proposti verranno affrontati mediante un taglio interdisciplinare: si parlerà di musica, arte, antropologia e perché no tutte queste cose insieme. L’obiettivo è coinvolgere i bambini in attività educative attraverso giochi collettivi e materiali didattici appositamente realizzati al fine di rendere l’esperienza edificante e indimenticabile.