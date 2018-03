Supereroi del mare, un laboratorio per famiglie all'ex deposito di Sant'Erasmo

Laboratorio "Supereroi del mare", sabato 10 marzo alle ore 16 all'Ecomuseo del mare. L'incontro è aperto ai bambini dai 6 ai 10 anni e alle loro famiglie.

Come si diventa un supereroe del mare? Lo scopriremo insieme ai bambini attraverso un gioco tattile di esplorazione della flora e della fauna marina e di ciò che li minaccia. E se le forze del supereroe venissero meno c’è la propria squadra a supportarlo, perché l’unione fa la forza e tutti insieme possiamo contribuire a migliorare il mondo in cui viviamo. Laboratorio per famiglie. Per bambini dai 6 anni ai 10 anni e i loro grandi (mamme, papà, zii, cugini, nonni).