La storia illeggibile dell'uomo pesce, il laboratorio per bambini all'Ecomuseo Mare

Appuntamento per il 24 marzo all'Ecomuseo Mare Memoria Viva per un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni. Il laboratorio si ispira ai Libri illeggibili secondo il Metodo Bruno Munari.

Partendo dall’incredibile storia di Eliodoro Catalano i bambini sperimenteranno tutte le possibilità per poter realizzare un Libro Illeggibile. Come ricorda Bruno Munari l’unica regola, per potere creare il nostro libro, è quella di eliminare le parole e dare sfogo alla creatività sfruttando tutti i materiali a disposizione. Per bambini dai 6 anni ai 10 anni. Prenotazione obbligatoria.