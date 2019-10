La signora martorana, dolcetti della tradizione: il laboratorio per bimbi al Mercato

La Signora Martorana esce di casa una volta l'anno e quest'anno sarà Venerdì 18 ottobre dalle 17:00 alle 19:00 presso l'area bimbi del Sanlorenzo Mercato e vi aspettiamo lì per creare insieme dei buonissimi e coloratissimi dolcetti della nostra tradizione ovvero i famosi frutti di martorana. Prepareremo insieme questi tipici dolci palermitani dall'impasto alla colorazione passando per la creazione della forma e poi ognuno si porterà a casa il "frutto" del proprio lavoro! La quota di partecipazione al laboratorio è di € 10,00, (consigliato dai 3 anni in poi)