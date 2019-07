Alla ricerca del proprio posto, il laboratorio sensoriale alla Camera dello scirocco

Tre giorni per cercare il proprio io, in città, allo stesso tempo immersi nella natura, in un’area un tempo nelle mani della mafia e oggi spazio naturale al servizio di Palermo.

Da lunedì 8 luglio a mercoledì 10 luglio l’Associazione culturale Ensemble company diretta dal coreografo Marcello Carini organizza un laboratorio sensoriale dal titolo “Alla ricerca del proprio posto”. Appuntamento alla Camera dello Scirocco di fondo Micciulla, all’interno della base scout Volpe Astuta.

Il workshop nasce come conseguenza di una esperienza parallela vissuta dallo stesso Marcello Carini in Irlanda la scorsa estate, in una domus immersa tra bosco e lago. Lo stesso rapporto con la natura si potrà vivere a Palermo per tre giorni per chiunque vorrà. Si comincerà lunedì 8 luglio alle 17.

In poche parole - dopo avere rigorosamente spento cellulari e social network - si potrà vivere un contatto col proprio io e la natura. Ognuno potrà così ascoltare il proprio io interiore, lavorare sulle sensazioni personali e portare tutto nella vita di tutti i giorni. L’appuntamento sarà totalmente coordinato da Marcello Carini e si rivolge in particolare agli artisti. Partecipare è gratuito.