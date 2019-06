Casa Officina, mattine in ludoteca gratis per i bambini: ci saranno anche i laboratori

Continuano i laboratori e la ludoteca gratuita del sabato mattina, alla Casa Officina, all'interno del progetto E se diventi farfalla: sabato 8 e 15 giugno 2019, dalle 8:30 alle 12:30, le storie della ludoteca Librolù cambieranno atmosfera, entreranno nell'affascinante mondo del cinema.

In preparazione l'ultimo libro per la grande mostra del 22 giugno "Via Cuba. Libri a cielo aperto" in cui i libri, costruiti dai bambini, saranno esposti nel museo diffuso che stiamo preparando con tutti gli abitanti del quartiere. Per bambini dai 3 ai 6 anni. Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono presso Casa Officina, via Cuba 46.