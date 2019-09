Le Vie dei Tesori, a piazza Rivoluzione tre giorni dedicati ad un laboratorio di scultura

In occasione de "Le Vie dei Tesori - Itinerario Contemporaneo a cura di Paola Nicita”, nei giorni 4, 5 e 6 ottobre 2019, dalle 18:00 alle 22:00 a Piazza Rivoluzione (Ingresso Via Schiavuzzo 65, Palermo), Arèa presenta laboratorio di scultura a cura di Giovanni Lo Verso.

Un’opportunità per risalire alla fonte del processo creativo di Giovanni Lo Verso, scultore, scenografo ed art director contemporaneo Palermitano, in uno spazio di riflessione in cui crea e dà forma alla materia. Proprio nel suo studio sarà possibile partecipare alla dimostrazione del Laboratorio di Modellato di Argilla dal Vero, tra artisti ed allievi, con Modella Professionista dove, chi volesse potrebbe passare da un’esperienza visiva ad una tattile con cui esprimere la propria creatività.

Lo scultore, ispirato dal Genio di Palermo di Piazza Rivoluzione, ha aperto il suo studio alla comunità artistica e non, dando vita ad Arèa, uno spazio multidisciplinare che ospita mostre, incontri, confronti e laboratori, per cimentarsi, sperimentare e creare immersi nell'arte.

Giovanni Lo Verso è un artista poliedrico che trasforma la materia in emozioni e sensazioni profonde. Le sue sculture sono caratterizzate dall'ossessione di geometrizzare ed inquadrare un volto togliendo distrazioni dal contesto che, in scultura, rimane comunque inevitabile. Ispirandosi alle tradizioni orafe ed artigiane mediterranee ha dato vita a “mollia”, delle bambole monili, delle sculture gioiello da indossare ogni giorno.

Ha collaborato con artisti di chiara fama come ad esempio Fabrizio Plessi, Giuseppe Tornatore, Hidetoshi Nagasawa e Roberta Torre e partecipato a numerose mostre tra cui I-design, Fiera Vecchia, Sicilian Rapsody, Onda d’ Urto e Mediterranide. Contributo iniziativa Vie dei Tesori: 2,50€